BACOLI – Il restyling del campo di Cuma con i fondi del comune di Casalgrande. È l’annuncio dato dal sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, che ha reso noti i prossimi interventi da effettuare grazie ao fondi messi a disposizione dal comune in provincia di Reggio Emilia.

IL MESSAGGIO – “Voglio darvi una bella notizia”. -ha scritto il sindaco- “Stiamo per acquistare palloni, bandierine, panchine e reti per il campo di Cuma. Lo faremo grazie al sostegno del Comune di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia. L’amministrazione emiliana, che ringrazio, ha infatti deciso di attivare una raccolta fondi utile per continuare i lavori. E permetterci di trasformare una discarica di rifiuti e sterpaglie, in un luogo di sport e divertimento. È un gesto meraviglioso, se si considera che tra i due comuni c’è una distanza di circa 650 km. Oltre sette ore in auto. Nord e Sud. Uniti da solidarietà vera. Per superare ogni forma di dissesto. Sociale, economico. Entro il 2020, con il finanziamento ottenuto dalla Città Metropolitana di Napoli, rifaremo gli spogliatoi e l’intera struttura sportiva. Ma, presto, renderemo fruibile il campo di calcio. Aperto a tutti. Per Natale, organizzeremo una partita popolare. E, un passo alla volta, lo restituiremo alla comunità.”