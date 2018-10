BACOLI – Scuola chiusa e lezioni sospese per la presenza di topi. La campanella tornerà a suonare martedì mattina per gli studenti del liceo “Lucio Anneo Seneca” di Torregaveta. Ad annunciare l’intervento di derattizzazione e disinfestazione è stata la dirigenza scolastica con un avviso rivolto agli alunni e ai docenti. Sia oggi che domani si procederà con l’operazione volta ad eradicare la “popolazione” di topi e a sanificare gli ambienti. La presenza degli ospiti sgraditi è stata segnalata, nel corso delle ultime giornate, dai ragazzi che hanno immortalato con i propri smartphone i ratti in giro tra i corridoi della scuola di Bacoli.