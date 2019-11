BACOLI – Un’altra notte di furti nei Campi Flegrei. A finire nel mirino dei malviventi è stata la tabaccheria “Buffardi” a Bacoli. L’attività commerciale, ubicata in via Fusaro, è stata presa d’assalto da ignoti che hanno forzato l’entrata sul retro e si sono fatti spazio nel negozio per rubare tutto ciò che è capitato loro sotto tiro. Una volta dentro, infatti, i malviventi hanno fatto man bassa di contanti, sigarette e biglietti ‘Gratta e vinci’. Il danno resta ancora da quantificare ma – secondo una prima ricostruzione – si aggirerebbe intorno ai 60mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso. Si proverà ora a risalire agli autori dell’irruzione notturna mediante le immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza. Già in passato l’attività commerciale di Bacoli è stata presa di mira dai ladri.