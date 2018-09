BACOLI – Momenti di tensione a Torregaveta. Da alcune ore il ponte del Gavitello è sfondo di una protesta messa in campo dai residenti della zona. La circolazione viaria è stata bloccata dai manifestanti. Il sit-in è stato organizzato all’altezza del capolinea della Cumana, in direzione della Spiaggia Romana. Impossibile per automobilisti e motociclisti attraversare il viadotto. Non è la prima volta che il ponte del Gavitello diviene teatro di manifestazioni di protesta. L’arteria bacolese è al centro di una vera e propria diatriba: da un lato ci sono le istituzioni pubbliche che ne reclamano l’accesso e dall’altro i privati che accampano i diritti di proprietà. Sul posto, per placare gli animi, sono intervenuti sia i carabinieri della locale stazione che gli agenti della polizia municipale.