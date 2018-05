BACOLI – Dopo il sindaco Giovanni Picone si è dimesso anche il segretario del Partito Democratico di Bacoli, Michele Amirante. Lo ha reso noto il circolo bacolese attraverso un comunicato stampa, annunciando la nomina del segretario reggente, Giovanni Mirengo. “Il circolo di Bacoli del Partito Democratico comunica che, a seguito della risaputa crisi politica locale, il segretario del circolo stesso, Michele Amirante, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico e con esse, come da statuto, decade anche l’organo dirigente. In attesa del nuovo congresso locale, è stato nominato un segretario reggente, Giovanni Mirengo. Il Partito Democratico coglie l’occasione per ringraziare il segretario dimissionario Michele Amirante per il lavoro, l’impegno e la dedizione profusa al Partito stesso in questi 5 anni ed inoltre fa i più sinceri auguri al nuovo reggente Giovanni Mirengo per il lavoro che lo attende, sicuri dell’impegno che metterà a favore della causa del Partito Democratico.”