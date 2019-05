BACOLI – Dieci consiglieri alla coalizione del candidato sindaco vincitore; sei consiglieri all’opposizione. Sarà così composto il consiglio comunale di Bacoli, che verrà fuori dal turno di ballottaggio in programma per domenica 9 giugno. I voti ottenuti da liste e candidati hanno comunque consegnate due potenziali schemi di quella che sarà la nuova assise cittadina. I consiglieri più votati sono entrambi di Fratelli d’Italia: Amerigo Russo con 682 e Mario Di Bonito con 485. Seguono Antonio Carannante di Forza Italia con 471 e Teresa Scotto di Luzio di Freebacoli con 452.

SE VINCE DELLA RAGIONE – Il consiglio comunale che uscirà fuori in caso di vittoria di Josi Della Ragione sarà composto da 7 membri di FreeBacoli: Teresa Scotto (452), Francesca Di Meo (408), Carmelina Anzalone (391), Mauro Cucco (336), Alessandro Parisi (318), Giovanna Illiano (310), Antonio Sepe (277); mentre 3 consiglieri andranno in quota Diamo a Bacoli: Alessandro Scamardella (409), Assunta Di Razza (394), Giuseppe Di Benedetto (360). L’opposizione invece sarà composta da: Nello Savoia (candidato sindaco), Amerigo Russo (682) e Mario Di Bonito (485) di Fratelli d’Italia; Antonio Carannante (471) e Gianluca Schiano (429) di Forza Italia e da Giuseppe Scotto di Luzio (candidato sindaco).

SE VINCE SAVOIA – In caso di vittoria di Nello Savoia invece il consiglio comunale sarà composto da: 4 consiglieri Forza Italia che sono Antonio Carannante (471), Gianluca Schiano (429), Vincenzo Salviati (362), Annamaria Romani (331); 4 consiglieri di Fratelli d’Italia che sono Amerigo Russo (682), Mario di Bonito (485), Maria Palermo (250) e Maria Luisa Aiello (183); 1 andrà in quota Aurora Flegrea rappresentata da Monica Carannante (396); 1 alla Lega con Luigi Illiano (336). Mentre i sei consiglieri di opposizioni saranno: Josi della Ragione e Giuseppe Scotto di Luzio in qualità di candidati sindaci sconfitti, Teresa Scotto (452), Francesca Di Meo (408) e Carmelina Anzalone (391) in quota FreeBacoli; Alessandro Scamardella (409) e Assunta Di Razza (394) in quota Diamo a Bacoli.