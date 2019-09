BACOLI – L’amministrazione comunale di Bacoli, in collaborazione con la società partecipata Flegrea Lavoro SpA, rende noto il piano di spazzamento meccanico che vedrà coinvolto tutto il territorio comunale. Su ogni strada c’è la segnaletica stradale verticale che indica giorni e orari per cui non sarà possibile sostare autoveicoli, per i quali è prevista la rimozione coatta in caso di intralcio all’attività di spazzamento.

IL PROGRAMMA – Ecco il calendario a partire dal 2 settembre 2019. Lunedì (dalle 6:00 alle 9:30): via Lungolago, via Risorgimento, via Cerillo (con traverse), via della Shoah, via Gaetano De Rosa, via Ercole, via Roma (fino ad incrocio con via Risorgimento), via Guardascione, via De Curtis, via Cappella. Lunedì(dalle 9:30 alle 11:30): via Miliscola, via Caracciolo, via Lido Miliscola, via Miseno, via Plinio il Vecchio, via Dragonara, via Sacello di Miseno. Martedì (dalle 6:00 alle 9:30): via Roma (da incrocio con via Risorgimento in poi), via Castello, via Lucullo, viale IRSVEM, via Montegrillo. Martedì (dalle 9:30 alle 11:30): via Bagni di Tritoli, via Orazio, via Petronio, via Cornelia dei Gracchi, Strada Provinciale Scalandrone, via Sibilla, via Scalandrone. Mercoledì (dalle 6:00 alle 9:30): via Cuma (con traverse), via Fusaro, viale Vanvitelli, Piazza Rossini, via Bellavista, via Mozart. Mercoledì (dalle 9:30 alle 11:30): via delle Terme Romane, via Virgilio, via Spiagge Romane, via Arco Felice Vecchio. Giovedì (dalle 6:00 alle 9:30): via Ottaviano Augusto, via Giulio Cesare, via Torregaveta, via Mercato di Sabato, viale Olimpico. Giovedì (dalle 9:30 alle 11:30): via Roma (da incrocio con via Risorgimento in poi), via Castello, via Lucullo, viale IRSVEM, via Montegrillo. Venerdì (dalle 6:00 alle 9:30): via Lungolago, via Risorgimento, via Gaetano De Rosa, via Ercole, via Roma (fino ad incrocio con via Risorgimento), via Guardascione, via De Curtis, via Cerillo (con traverse). Venerdì (dalle 9:30 alle 11:30): via Carannante, via Ambrogio Greco, via Pennata, via Poggio, via Sant’Anna, via Scamardella, via Ovidio, via Agrippina, via Spiaggia. Sabato (dalle 6:00 alle 9:30): Mercato (entro le 6:30), via Miseno, via Plinio il Vecchio, via Dragonara, via Sacello di Miseno, via Miliscola, via Caracciolo, via Lido Miliscola. Sabato (dalle 9:30 alle 11:30): via Tito, via Nerva, via Claudio, via Shakespeare, via Torre di Cappella, via Cappella.