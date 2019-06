BACOLI – Sarà inaugurato domenica alle 18 il nuovo percorso nei Campi Flegrei di sculture ed istallazioni in dialogo con l’ambiente naturale e il paesaggio. Sede della XV edizione di Land Art Campi Flegrei è quest’anno il Parco della Quarantena, località Fusaro a Bacoli. Tema: la pratica artistica come contrasto al degrado ambientale. È un cantiere artistico che genera cambiamento nella gestione dell’ambiente. L’iniziativa acquista una chiave nuova in cui non per senso del dovere, ma per amore, artisti e fruitori imparano ad impegnarsi per una gestione migliore delle risorse umane e ambientali incamminandosi verso uno sviluppo e un futuro sostenibile. All’evento saranno presenti il direttore artistico Davide Carnevale e 21 artisti.

L’EVENTO – Gli artisti sono invitati a “sentire” connessioni con la natura: l’obiettivo dei promotori è far crescere la motivazione a prendersene cura e viceversa la natura ci aiuta a sviluppare sensi di connessione, appartenenza e responsabilità. Land Art Campi Flegrei diventa esperienza spirituale intesa come ampliamento della consapevolezza oltre i confini di una percezione ego – centrica della realtà, non limita i suoi effetti a una differente attenzione verso la natura, ma si riflette in ogni campo delle relazioni, a partire da questo nuovo punto di vista si consente agli artisti partecipanti e ai fruitori di sentirsi parte di un progetto più grande di rivalutazione della Madre Terra risvegliando in ognuno il desiderio di offrire un contributo di cura e in senso più ampio al “progetto vita” nei Campi Flegrei.