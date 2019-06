BACOLI – Domani l’insediamento ufficiale del neo sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. Il leader di Freebacoli tornerà ad indossare la fascia tricolore dopo tre anni. La proclamazione è stata messa in agenda per le 18.30 in villa comunale. «Vi promisi che non ci saremmo arresi. E così è stato. Abbiamo vissuto una notte magica: una festa che mi ha commosso, una gioia indescrivibile. Con un risultato straordinario, frutto di anni e anni di impegno e sacrificio. Dedico questa vittoria a tutti i figli della nostra città che vivono lontano. A voi, il mio primo e forte abbraccio. Impegneremo ogni sforzo, ogni energia, per rendervi ancor più orgogliosi di essere bacolesi. Sarò il sindaco di tutti. Di chi è nato qui, di chi vive qui. E di tutti coloro che amano la nostra meravigliosa città. Essere al tuo servizio, Bacoli, l’onore più grande», le parole del primo cittadino che ha incassato 7.340 preferenze pari al 62,78% dei voti.