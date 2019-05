BACOLI – 1 maggio di paura a Bacoli per un incendio di vaste dimensioni divampato nel tardo pomeriggio sulla collina di Baia, nei pressi del parco monumentale. In fiamme è andata una grossa parte di vegetazione, che ha interessato anche la frazione di Fusaro. Sul posto sono giunte diverse squadre di vigili del fuoco per domare il rogo e salvaguardare l’area in cui ci sono anche reperti archeologici. Impegnati anche gli agenti della Polizia Municipale.