BACOLI – Le giornate di maltempo, con piogge diffuse ed abbondanti, hanno aggravato lo stato già precario di diverse strade di Bacoli. Pericolose buche sono state segnalate in via Giulio Cesare, via Cuma e in località Fusaro. E non mancano i malumori degli automobilisti, costretti a fare i conti con i danni alle proprie autovetture. Un fenomeno ormai ricorrente in alcune zone della cittadina flegrea, dove lo stato delle arterie sembra protendere ormai al crollo imminente.

LA POLEMICA – «Siamo stanchi di fare gli slalom per evitare i fossi; ogni giorno queste maledette buche ci stanno distruggendo le macchine. Ci rovinano pneumatici, piegano cerchioni, braccetti e fanno storcere le assi; insomma una vera rovina per le nostre automobili e per le nostre tasche», denuncia un residente che si fa portavoce del malcontento della città di Bacoli alle prese negli ultimi giorni con numerosi dissesti stradali.