BACOLI – «Ho avuto il piacere di ricevere alcune professoresse ed alcuni studenti del Liceo Seneca di Bacoli, per l’avvio del percorso di alternanza scuola-lavoro: “Classi in comune”. –lo ha annunciato il sindaco di Bacoli, Giovanni Picone- Alcuni giovani del liceo verranno a farci visita in municipio per capire il funzionamento della macchina comunale, ed affiancheranno i dipendenti comunali nelle loro attività quotidiane. Il loro percorso avrà una durata complessiva di 80 ore (50 delle quali da spendersi in municipio e 30 di lezione con i docenti). Sarà un modo per avvicinare i giovani, i nostri giovani, al mondo della pubblica amministrazione. Un progetto di cittadinanza attiva, per rendere questi ragazzi partecipi alla vita amministrativa e per creare un percorso formativo che sia rivolto al futuro.»