BACOLI – Bisognerà attendere altre due settimane per conoscere chi sarà il nuovo sindaco di Bacoli. Sarà infatti ballottaggio tra Josi Gerardo Della Ragione e Nello Savoia. Le prime proiezioni date questo pomeriggio da Cronaca Flegrea sono state confermate dall’esito dello scrutinio che sta per volgere a termine Della Ragione sta per chiudere con il 46%, Savoia con il 39% e Scotto di Luzio con il 15%.

LE REAZIONI – Nello Savoia: «Sono assolutamente soddisfatto del grande lavoro che la coalizione ha fatto in questi mesi, adesso però insieme alle forze politiche che mi accompagnano si gioca tutta un’altra partita. Una partita in cui deve vincere la visione di città, la solidità di un progetto, la credibilità degli attori in campo. Adesso arriva il momento di andare oltre il ciò che e di fugare ogni dubbio: la storia ci ha raccontato dei recenti fallimenti e ora è arrivato il momento di scrivere il lieto fine per Bacoli». Mentre Josi Della Ragione ha affermato: «Abbiamo ottenuto un ottimo risultato, siamo primi e ringrazio tutti i quasi 7mila cittadini che ci hanno sostenuti. Non siamo legati nè a partiti, nè a vecchie logiche politiche e andare così al ballottaggio certifica la bontà della nostra proposta. E’ mancato poco per vincere, questi numeri lasciano ben sperare. Infine voglio segnalare il dato sull’affluenza, che è molto incoraggiante e importante».