BACOLI – Con sedie e tavolini hanno occupato una porzione di spiaggia in località Poggio, a Bacoli. I protagonisti sono un uomo e una donna immortalati da uno scatto che in mattinata è stato diffuso sul web scatenando l’ira di tanti utenti. Il gesto di inciviltà arriva poche ore dopo l’abbandono di un divano sulla spiaggia di Marina Grande. Dopo la “gogna mediatica” in mattinata è stata allertata la Capitaneria di Porto di Baia.