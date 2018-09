BACOLI – Comune con le casse ‘in rosso’, il Partito democratico di Bacoli chiama a raccolta i cittadini. L’appuntamento è per venerdì 28 settembre nella villetta comunale. “Sconti agli evasori, svendita del Centro Ittico, tagli ai servizi, chi pagherà il dissesto?”. Questo il titolo dell’incontro pubblico indetto dai democrat. All’iniziativa parteciperanno inoltre i parlamentari campani Massimiliano Manfredi, Gennaro Migliore e Valeria Valente.

L’INIZIATIVA – «L’incontro continua la serie di iniziative dei democratici che chiedono alla magistratura l’interdizione ed il perseguimento dei responsabili del dichiarato dissesto del Comune. Perché, come più volte ribadito dal Pd, il dissesto lo deve pagare chi lo ha provocato, non i cittadini», si legge in una nota diramata dal partito di centrosinistra.