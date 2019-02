BACOLI – Carnevale sicuro a Bacoli: il Comune vieta nelle aree pubbliche ed aperte il trasporto di bevande conservate in contenitori di vetro. L’ordinanza sarà valida da sabato a martedì. Nello stesso periodo non sarà consentito né usare, né detenere bombolette spray. In occasione delle iniziative, che partiranno nel fine settimana, il commissario straordinario detta le regole per la tutela della sicurezza urbana e l’incolumità pubblica. Previste, infatti, sfilate di carri allegorici, maschere e costumi, iniziative musicali e momenti di festa. Il provvedimento nasce «per il particolare momento storico di minaccia terroristica. Tali eventi, come già accaduto in altre città italiane ed europee, sono suscettibili di determinare atteggiamenti criminali tesi a creare paura e psicosi», si legge nell’ordinanza.