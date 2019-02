BACOLI – Motori caldi in vista del ritorno alle urne. Dopo l’annuncio ufficiale di Josi Gerardo Della Ragione alla guida del movimento “Assieme”, ci pensa Monica Carannante a rompere gli indugi. «Aurora Flegrea sarà presente come lista civica alle prossime elezioni comunali. Stiamo scrivendo il programma da presentare alla nostra città. In un periodo molto delicato per la nostra terra, e dove si fanno ‘spartenze’ e accoppiate molto discutibili, riteniamo che il programma elettorale sia ancora l’unico strumento serio che porta ad avere il rispetto e il consenso degli elettori», rende noto la leader del gruppo, ex assessore alla Pubblica Istruzione della giunta targata Schiano. Aurora Flegrea smentisce, al momento, qualsiasi appartenenza a coalizioni o ad eventuali schieramenti.