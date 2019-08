BACOLI – «Abbiamo dato indirizzo agli uffici per istituire, anche a Bacoli, le “strisce rosa”: utili a riservare aree di parcheggio per le donne in dolce attesa». Lo annuncia il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione che, dopo le polemiche dei giorni scorsi, ha dato mandato agli uffici preposti di modificare la delibera comunale che prevede il pagamento del parcheggio nelle aree a strisce blu anche per i portatori di handicap. «In più, nonostante le gravi difficoltà economiche vissute dalla città, ho dato disposizioni per modificare la delibera comunale, approvata nel 2012, con cui l’amministrazione decise di far pagare la sosta sulle strisce blu anche ai portatori d’handicap. Un atto di civiltà, che avevamo promesso alla popolazione. E che metterà fine ad un’ingiustizia.» ha concluso il primo cittadino.