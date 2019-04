BACOLI – Motori accesi in vista delle prossime elezioni amministrative. Venerdì il candidato sindaco di Bacoli, Nello Savoia, incontrerà i cittadini presso la Casina Vanvitelliana. L’appuntamento è per le 18.30 nella sala Ostrichina. Il leader della coalizione di centrodestra (Fratelli d’Italia – Savoia Sindaco, Forza Italia, Lega, Direzione Italia e Aurora Flegrea) presenterà il programma alla comunità bacolese. Alla manifestazione interverranno i rappresentanti dei partiti e dei movimenti della compagine. «Abbiamo messo in campo una bellissima idea di città. Un’idea che ha avuto la capacità di attrarre intorno a sé tante anime. Un’idea credibile, concreta, supportata da una squadra fatta di storia, identità e soprattutto visione. Un’idea che vogliamo condividere con tutti voi per farla diventare realtà. Oltre le polemiche, oltre le accozzaglie, oltre gli errori, oltre le ambizioni. Lo vogliamo, lo dobbiamo, lo crediamo. Abbiamo una marea di motivi per farlo ma siamo in campo prima di tutto per una ragione d’amore», l’appello che Savoia lancia ai suoi concittadini.