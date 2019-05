BACOLI – Si va verso il ballottaggio per l’elezione del sindaco di Bacoli: a metà dello scrutinio infatti le percentuali dei due maggiori sfidanti viaggiano in perfetta parità sotto la soglia del 50%+1. Al momento Nello Savoia sta ottenendo il 42,42% delle preferenze, mentre Josi Della Ragione si assesta sul 43.76%. Staccatissimo il candidato del centrosinistra Scotto Di Luzio – a questo punto vero e proprio ago della bilancia al secondo turno – fermo attorno al 13 per cento. Dunque, bisognerà attendere ancora due settimane per conoscere il nome del futuro sindaco della città.