MARANO – Controlli finalizzati al contrasto dei reati ambientali svolti dai carabinieri della stazione di Marano con il supporto del reggimento “Campania”. I militari hanno scoperto che un 47enne del posto aveva allestito un autolavaggio abusivo nel suo garage in via Poggio Vallesana. Le acque reflue, per giunta, finivano direttamente negli scarichi fognari della città. L’uomo è stato denunciato per cambio di destinazione d’uso di immobile e smaltimento illecito di acque reflue; il garage è stato sottoposto a sequestro.