QUARTO – Novità nelle stanze dei bottoni di via De Nicola. Approvato in giunta il nuovo piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021. A darne l’annuncio è stato il primo cittadino di Quarto, Antonio Sabino: «Con l’aumento delle ore di servizio, a partire dal prossimo 1 aprile, per 6 dipendenti part-time e con 12 nuove assunzioni previste per il 2019, dopo aver avuto l’ok della commissione ministeriale, garantiremo maggiore efficienza della macchina comunale. Nel 2020 ci saranno, inoltre, 13 nuove assunzioni, tutti formati dal Ripam con la graduatoria unica regionale». Il piano punta a rafforzare il comparto sicurezza con 7 vigili urbani e a razionalizzare l’intera struttura tecnico-amministrativa dell’Ente con 14 categorie D tra amministrativi, tecnici e contabili. L’amministrazione comunale sta lavorando inoltre, come richiesto dai sindacati in delegazione trattante, anche al fine di un finanziamento per le progressioni di carriera per i dipendenti già in servizio.