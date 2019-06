LICOLA – Paura in serata al bar tabacchi “Migliaccio” di via S. Nullo a Licola, nei pressi dell’omonimo svincolo della SS7 Quater. In tre, secondo una prima ricostruzione, hanno fatto irruzione con il volto travisato portando via parte dell’incasso, facendo poi perdere le proprie tracce. Il raid è avvenuto davanti ai clienti che erano in fila alla cassa. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia del commissariato di Giugliano. Al vaglio ci sono le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza.