POZZUOLI – “In previsione dei primi freddi di stagione, abbiamo programmato una serie di uscite a Pozzuoli e sull’intero territorio flegreo del nostro camper dei Servizi Sociali per assistere le persone senza fissa dimora e che hanno bisogno di un pasto caldo o una coperta. Il camper uscirà alle ore 20 di tutti i lunedì e i venerdì del mese di dicembre per assistere i bisognosi fino a notte, ma sarà sempre pronto per uscite straordinarie legate al freddo o a segnalazioni dei Servizi Sociali. A bordo del veicolo ci saranno operatori che all’occorrenza potranno fornire anche un sostegno psicologico o sanitario a chi vive per strada. L’attività proseguirà poi nei mesi successivi con un nuovo calendario di uscite”. Lo rende noto il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia che presiede il coordinamento istituzionale dell’ambito territoriale numero 12, del quale fanno parte anche i comuni di Bacoli e Monte di Procida. Il Servizio è stato affidato al Comitato di Pozzuoli della Croce Rossa Italiana, che ha ricevuto il camper in comodato d’uso gratuito in seguito a manifestazione d’interesse, e oltre a garantire una bibita o un pasto caldo ai senza fissa dimora, raccoglierà e distribuirà bottiglie d’acqua, coperte e indumenti. Il camper sarà presente, inoltre, il 1 dicembre presso la Chiesa di San Michele Arcangelo al Rione Toiano e successivamente presso la Chiesa della Madonna Assunta a Bacoli per la raccolta delle coperte.