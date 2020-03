POZZUOLI – Passeggiavano tranquillamente e senza documenti attorno al lago d’Averno, incuranti dei divieti imposti dal governo e dalle ordinanze regionali, e una volta fermati hanno opposto resistenza agli agenti della polizia municipale di Pozzuoli. E’ accaduto ieri sera ad una coppia ultrassessantenne di Bacoli, giunta al lago per fare una passeggiata e condotta al comando per l’identificazione. I due, marito e moglie, sono stati denunciati per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e messi in quarantena obbligatoria per 14 giorni. L’uomo è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. I due abitanti di Bacoli fanno parte delle dieci persone che ieri hanno violato l’articolo 650 del codice penale e sono state sanzionate dalla polizia municipale, che ha anche acquisito 200 autocertificazioni e controllato 25 esercizi commerciali.

IN GIRO SENZA ASSICURAZIONE – Un altro episodio da segnalare, infine, è accaduto questa mattina, quando gli agenti diretti dal comandante Silvia Mignone hanno fermato in via Fascione un cinquantenne che circolava a bordo della sua auto senza un valido motivo. Il veicolo è stato sequestrato perché senza assicurazione e già sottoposto a fermo amministrativo e l’uomo, oltre ad essere denunciato e messo in quarantena obbligatoria per 14 giorni, ha subito anche la revoca della patente.