POZZUOLI – E’ stato messo in calendario per sabato 15 dicembre, alle 11, l’evento “Angeli con la coda” a Pozzuoli. La parrocchia San Michele Arcangelo, in collaborazione con il Centro cinofilo Animal Park, ha organizzato una giornata di beneficenza aperta a tutti gli amici a quattro zampe. Il parroco don Michele presiederà la celebrazione eucaristica seguita dalla benedizione di tutti i cagnolini. Gli organizzatori, inoltre, sosterranno una campagna educativa contro i botti.

I CONSIGLI DELL’OIPA – L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha pubblicato le regole per proteggere gli amici a quattro zampe dai fuochi d’artificio tipici della notte di San Silvestro. Bisogna tenere gli animali lontani dai festeggiamenti; non lasciarli soli in casa e in giardino in quanto le reazioni di panico potrebbero essere incontrollate e spingerli a ferirsi. E’ consigliabile tenere alto il volume di radio e tv e tenere i cani sempre al guinzaglio. Da evitare soluzioni “fai da te” come la somministrazione di tranquillanti che, in alcuni casi, potrebbero addirittura aumentare lo stato fobico dell’animale. E’ importante, infine, anche sensibilizzare le persone, e in particolare i bambini, su quanto i rumori prodotti da petardi e fuochi d’artificio possano essere dannosi per i quattro zampe.