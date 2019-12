POZZUOLI – Venerdì 13 dicembre le scuole sul territorio di Pozzuoli resteranno chiuse, in seguito all’allerta meteo di colore giallo emanata dalla Protezione civile regionale. È prevista un’intensa perturbazione con forti raffiche di vento. Saranno chiusi anche i parchi pubblici ed il cimitero.

Si raccomanda l’osservanza delle misure di autoprotezione. In particolare, in presenza di vento forte:

– evitare l’uso di motocicli e di motoveicoli e autoveicoli furgonati e telonati

– assicurare tutti gli oggetti lasciati in zone esposte che, cadendo, possano arrecare danno all’incolumità delle persone (es.: vasi o altri oggetti posizionati su davanzali o balconi, antenne, rivestimenti di tetti provvisori…);

– evitare, a piedi o su veicoli, di sostare sotto alberi, pali, segnaletica, impalcature, oggetti sospesi o esposti al vento.

– Segnalare l’eventuale instabilità di tali elementi chiamando i numeri di emergenza 112 113 115

– osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario;

– evitare l’uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali;

– evitare di sostare in aree esposte al moto ondoso.

Si raccomanda di tenersi informati sull’evolversi della situazione, consultando i canali ufficiali comunali, pagina Facebook e sezione avvisi di protezione civile