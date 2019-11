BACOLI – In seguito alla nuova allerta meteo diramata per domani, mercoledì 6 novembre, il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione ha disposto la chiusura di tutte le scuole presenti sul territorio cottadino. “Ho disposto la chiusura delle scuole di Bacoli per la giornata di domani, 6 novembre. -fa sapere il sindaco- Viste le avverse condizioni meteorologiche segnalate dalla Protezione Civile, con livello di allerta arancione, ed i temporali e le forti raffiche di vento annunciate in città, ho ritenuto di adottare apposita ordinanza per chiudere le strutture didattiche della città, di ogni ordine e grado, a tutela della comunità studentesca, delle famiglie e della popolazione tutta. Invito i cittadini ad assumere atteggiamenti volti alla massima prudenza.”