POZZUOLI – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore arancione a partire dalle ore 12 di domani, martedì 5 novembre 2019, con temporali e vento anche di forte intensità. In virtù dell’avviso diffuso oggi, i sindaci di Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida hanno firmato, per i rispettivi comuni, un’ordinanza con la quale dispone, in via cautelare, per la sola giornata di domani, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Il provvedimento si impone per “tutelare la pubblica e privata incolumità”. Contemporaneamente, per la giornata di domani resteranno chiusi anche i parchi verdi della città.