LICOLA – Non c’è pace per l’area flegreo-giuglianese, da ore sotto un’incessante pioggia e soprattutto sferzata da violente folate di vento. Dopo quanto accaduto in via Fasano a Pozzuoli – dove un albero è caduto all’interno dell’area di stazionamento dei bus Ctp colpendo anche un bus che di lì a poco sarebbe partito verso Lago Patria – un altro arbusto sta bloccando l’accesso verso via Ficocelle, traversa di via Nullo a Licola, dove risiedono almeno un centinaio di famiglie.

IN ATTESA DELL’INTERVENTO – Al momento la strada è interrotta e a complicare il tutto anche il mancato arrivo dei vigili del fuoco nelle immediatezze dell’accaduto, dovuto ad un superlavoro che li sta impegnando in tutta l’area metropolitana, alle prese con almeno 80 chiamate nelle ultime ore. (Seguiranno aggiornamenti)