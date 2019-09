POZZUOLI – Attimi di paura ieri sera a Pozzuoli dove un albero è finito su un’auto all’uscita del tunnel Monte Corvara. Il grosso arbusto è caduto lungo il tratto di strada già in passato teatro di gravi incidenti stradali invadendo l’intera carreggiata ed entrambi i sensi di marcia. Illeso il conducente della vettura che viaggiava da Quarto in direzione dell’incrocio di via Campana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra 5B di Monterusciello che hanno messo in sicurezza l’area e liberato la strada.