POZZUOLI – Treni fermi tra Quarto e Licola a causa della caduta di un albero su un treno della Circumflegrea. E’ accaduto verso le 7 di questa mattina, all’uscita del “ponte di Marano”. L’arbusto ha danneggiato il vetro e il pantografo della motrice del treno. L’episodio ha provocato forti ripercussioni sul servizio che resta attivo lungo la tratta tra Montesanto e Quarto. A seguito dell’interruzione per consentire il collegamento tra Licola e Quarto è stato istituito un servizio sostitutivo con bus della ditta A.M. “Autoservizi Meridionale” che stanno effettuando le fermate in prossimità delle stazioni.