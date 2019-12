POZZUOLI – E’ iniziata un’altra lunga notte al mercato ittico e ortofrutticolo di Pozzuoli. Come per l’antivigilia di Natale anche oggi in migliaia stanno prendendo d’assalto gli stand di via Fasano per acquistare pesci, frutti di mare e tutti gli ingredienti necessari per cucinare il cenone di Capodanno. In bella mostra sui banchi del mercato ci sono ostriche, cozze, vongole veraci, lupini, tartufi di mare, orate, spigole, polpi, merluzzi, astici: insomma, ogni tipologia di frutti di mare, crostacei e pesci. Stessa cosa avviene presso le pescherie della città e all’interno dei quartieri di Monterusciello, Toiano e Licola che resteranno aperte fino a domattina dando vita a un lungo tour de force.

L’INVITO – Un invito ad acquistare il pesce a Pozzuoli è arrivato direttamente dal sindaco Vincenzo Figliolia che attraverso un post pubblicato su Facebook ha scritto: “È tradizione il mercato ittico di Pozzuoli. Ed è sinonimo di qualità. L’apertura notturna è un appuntamento irrinunciabile. Stasera e tutta la notte, fino a domani pomeriggio, per una vendita senza sosta. Anche solo per una passeggiata, non mancate!”