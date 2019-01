POZZUOLI – «Siamo molto soddisfatti del test del piano antisismico programmato nei Campi Flegrei ad ottobre. Chiediamo che si eseguano prove di evacuazione anche nell’area del Vesuvio. Attendiamo inoltre i piani dedicati per Ischia e Marsili». Il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli commenta così la comunicazione del capo della Protezione civile. «Le nostre richieste sono state ascoltate, chiedevamo da tempo un test nei Campi Flegrei. Occorre eseguire delle prove di evacuazione anche nell’area del Vesuvio. Attendiamo inoltre che si approntino dei piani dedicati per Ischia e Marsili. Non dimentichiamo che l’isola è stata di recente interessata da un fenomeno tellurico che ha provocato vittime e danni agli edifici. Servono controlli stringenti anche sull’edilizia. Nelle zone a rischio gli edifici devono essere eretti secondo criteri antisismici. I rischi per la popolazione – conclude Borrelli – devono essere ridotti al minimo».