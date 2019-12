QUARTO – Questa domenica nel piazzale della Parrocchia Gesù Divin Maestro di Quarto dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17 alle ore 19 ci sarà la vendita di beneficenza di panettoni e pandori artigianali “Gnao 01”. La donazione minima è di 12 euro e regalerà la speranza alle Famiglie Gnao 01 per sostenere la ricerca di una cura per la mutazione del gene Gnao 01. Una malattia rara studiata dal centro Tigem di Pozzuoli che ha bisogno della ricerca e soprattutto della beneficenza a favore delle Famiglie Gnao 01: questi genitori vivono di speranza per i miglioramenti della patologia dei propri figli. “Insieme si vince non restiamo indifferenti: recati presso la Parrocchia Gesù Divin Maestro di Quarto, in via Marmolito, 1/A, ed effettua la tua donazione”, è l’accorato appello delle Famiglie Gnao 01.