QUARTO – Ancora una settimana esatta all’inizio di “Proscenio – l’arte della commedia in TV”, una produzione Quarto Canale Flegreo (canale 648 del Digitale Terrestre). La prima rassegna di teatro amatoriale in TV in Italia, organizzata dall’emittente televisiva regionale e l’Associazione Zerottantuno Arte e Cultura, festeggia quest’anno il suo primo lustro e promette di essere un’edizione davvero avvincente. Ben 15 infatti le Compagnie in gara che si contenderanno – tra gli altri – il Premio Finale, ovvero il titolo di “Migliore Compagnia Proscenio V Edizione” e la possibilità di mettere in scena un proprio spettacolo gratuitamente presso il Teatro Il Piccolo di Fuorigrotta.

IL PROGRAMMA – Gli spettacoli in gara saranno visionati da un’esperta Giuria di tecnici: Costantino Punzo (attore, regista teatrale), Marco Lanzuise (attore e regista teatrale e televisivo), Melissa De Vincenzo (scenografa), Patrizia Pozzi (attrice), Patrizia Masiello (attrice), Orazio Picella (Presidente UILT Campania) e Franco Di Lorenzo (VicePresidente FITA Campania). Torna anche quest’anno il gruppo della Giuria Giovani, i cinque studenti dell’ISIS Rita Levi Montalcini di Quarto, che decreteranno la Compagnia vincitrice del Premio Giovani: Chiara Arnucci, Angela Cavallo, Giada Maria Molfetta, Antonio Seguino e Roberto Seguino.

L’EVENTO – «Siamo molto soddisfatti della partecipazione a questa edizione – commenta Felice Pace il Direttore Artistico della Zerottantuno Arte e Cultura, co-organizzatrice della Rassegna insieme a Quarto Canale Flegreo – abbiamo ammesso 15 Compagnie, di più non potevamo per esigenze di palinsesto televisivo. Siamo contenti soprattutto del fatto che ci hanno scritto Compagnie che si trovano al di fuori dei confini regionali.» Patrocinata dalla Città Metropolitana di Napoli, dalla Uilt Campania e dalla FITA Campania, “Proscenio – l’arte della commedia in TV” torna in TV da Giovedì 20 Febbraio alle 21 sul canale 648 del Digitale Terrestre per tutti i giovedì fino al 4 Giugno. La Finale è prevista a metà Giugno, come sempre in diretta televisiva. Madrina e padrona di casa dello Studio nel quale si avvicenderanno le Compagnie il volto storico dell’emittente quartese Rita Di Grazia, mentre Francesco Pace curerà le rubriche e i servizi in esterna. E’ possibile vedere le puntate, oltre che in TV, anche in streaming all’indirizzo www.quartocanaleweb.com e in diretta Facebook sulle pagine Quarto Canale Flegreo e Zerottantuno ArteCultura.