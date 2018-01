POZZUOLI – La seconda puntata del format giornalistico “Hinterland – Storie di Strada” realizzato dal quotidiano Cronaca Flegrea e dalla emittente Tv Quarto Canale (canale 648 digitale terrestre). In questo servizio si racconta la vita degli sfollati nel campo container di Carlo Alberto dalla Chiesa di Pozzuoli dove, a causa della presenza di amianto, è stato ordinato lo sgombero di 43 famiglie e di circa 200 persone. Lo speciale, realizzato dal giornalista Gennaro Del Giudice e dalla videomaker Veronica Di Vita, andrà in onda questa sera in tv a partire dalle 20.30 e sui canali Facebook di entrambe le testate giornalistiche.

IL SERVIZIO