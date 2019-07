POZZUOLI – Con l’obiettivo di ridurre al massimo l’utilizzo della plastica in città e migliorare ulteriormente la raccolta differenziata, l’amministrazione comunale ha deciso che a partire da oggi le attività commerciali di Pozzuoli non potranno più vendere o distribuire, per utilizzo o per asporto, contenitori e stoviglie monouso di plastica, né sacchetti per la spesa in materiale non biodegradabile. Il provvedimento introduce in assoluto due novità rispetto alle precedenti ordinanze in materia: il divieto non è più temporale, ma permanente, e tra i materiali di plastica che non possono essere più commercializzati vi sono anche le cannucce.

DI COSA SI TRATTA – Tutto deve essere rigorosamente in materiale biodegradabile: posate, piatti, bicchieri, palette per gelati e granite, stoviglie in genere, cotton fioc, imballaggi, sacchetti monouso e appunto cannucce. Agli esercenti è consentito di continuare ad utilizzare i materiali giacenti nei loro depositi ancora per un mese. Quindi di fatto l’ordinanza, con tutte le sanzioni previste (fino a 500,00 euro di multa), entrerà pienamente in vigore dal 1 agosto 2019.