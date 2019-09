POZZUOLI – Mercoledì 18 settembre 2019, alle ore 16.30, nella sala comunale di Palazzo Migliaresi al Rione Terra, ci sarà un incontro pubblico con i cittadini per la presentazione degli obiettivi e delle attività dell’esercitazione nazionale di protezione civile in programma nella zona rossa dei Campi Flegrei dal 18 al 20 ottobre. Interverranno i vertici nazionali del Dipartimento della Protezione Civile in coordinamento con la Regione Campania, la Prefettura di Napoli e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, oltre al sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia e al vulcanologo di fama internazionale professor Mauro Rosi. L’esercitazione, inserita nella “Settimana nazionale della Protezione Civile” istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, vedrà in particolare i cittadini di Pozzuoli impegnati in una simulazione di evacuazione il giorno 19 ottobre, in applicazione del piano comunale di riferimento. Si tratta di un test molto importante che non va accostato assolutamente a nessuna situazione preoccupante o fenomeno sismico in evoluzione.