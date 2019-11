POZZUOLI – Arrivano le luminarie in città. Da questa mattina è in corso il montaggio delle classiche luci natalizie nella piazza di Pozzuoli e in alcune stradine adiacenti del centro storico. E qui si fermeranno. Infatti, visti i recenti danni causati dal maltempo, i fondi per le luminarie e gli eventi natalizi sono ridotti all’osso: al momento la somma che “avanzerebbe” dalle spese per gli interventi di ripristino sul territorio ammonterebbe a circa 125mila euro «Si tratta di fondi residui, visto che i soldi sono stati destinati agli interventi di somma urgenza legati ai danni causati dal maltempi. Una cifra esigua che ci permetterà comunque di illuminare il centro storico e organizzare un Capodanno di richiamo» è il commento del consigliere comunale dei Verdi Paolo Tozzi. Un Natale all’insegna dell’austerità e quest’anno ancora più “buio” per le periferie.