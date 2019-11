MONTE DI PROCIDA – Si è tenuta a Monte di Procida la giornata di sensibilizzazione e informazione sul diabete. L’evento è andato in scena presso il “Supermercato f.lli Scotto” dove esperti hanno illustrato la differenza tra il diabete di tipo 1 e quello di tipo 2. L’evento è stato organizzato dalla sezione Fratelli d’Italia di Bacoli in collaborazione con il comune di Monte di Procida. Presenti il sindaco Pugliese, i consiglieri Di Bonito e Savoia, medici diabetologi, genitori dell’associazione “L’ isola che non c’è ” e gli animatori volontari dell’Abio.