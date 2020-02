BACOLI – Ieri, nel giorno del Ricordo istituito per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, l’intero consiglio comunale di Bacoli ha espresso voto favorevole alla mozione presentata da Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale per intitolare una strada in ricordo di tutti gli italiani uccisi. «Siamo fieri del nostro risultato», fa sapere il presidente provinciale di Napoli di Fratelli d’Italia, Nello Savoia.