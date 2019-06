ISCHIA – ieri sera alle 23 circa una studentessa 15enne di Forio è caduta in mare dopo aver perso l’equilibrio mentre era con degli amici sul pontile del piazzale aragonese. Un militare libero dal servizio ha sentito il rumore di un tuffo in acqua e si è voltato, ha capito subito che qualcuno era caduto in mare, è corso lì e si è tuffato. In acqua ha afferrato la ragazza, presa dal panico, ed è riuscito a trarla in salvo. Il carabiniere ha riportato delle escoriazioni urtando contro il cemento del pontile mentre portava in salvo la 15enne. La ragazza invece non ha riportato ferite e sta bene.