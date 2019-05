QUARTO – Tra i premiati durante le celebrazioni del 1 maggio c’è anche un cittadino di Quarto: è Salvatore Costagliola, che ha ricevuto la Stella al Merito, conferitagli direttamente dal Presidente della Repubblica, per aver dedicato la sua intera vita al lavoro, portandolo avanti in maniera esemplare. «A lui e a tutti i cittadini e le cittadine di Quarto che si impegnano ogni giorno per renderci orgogliosi della nostra città, va il mio più caloroso ringraziamento» ha detto il sindaco di Quarto Antonio Sabino che gli ha consegnato il riconoscimento durante la cerimonia svolta a Città della Scienza.