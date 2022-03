BACOLI – Si chiama “Innamorato di te” ed è il nuovo singolo di un giovane artista di Bacoli, dei Campi Flegrei: ADR, all’anagrafe Antonio Della Ragione. Classe 1999, ADR è al suo terzo singolo dopo le uscite di “Amore in scadenza” e “Gli eroi siamo noi”. E dopo aver raccolto pensieri e parole nei momenti difficili della pandemia, è tornato a cantare l’amore. Antonio è autore del testo e della musica di “Innamorato di te”, un brano che celebra il sentimento più forte per una coppia, manifestato in maniera chiara, semplice ed incontenibile al tempo stesso. Una canzone dedicata al proprio partner, un inno all’amore da urlare forte ai quattro venti e da far conoscere a tutti. “Sì, sono tornato a scrivere d’amore – racconta ADR – E sono parole venute fuori in maniera naturale, per celebrare il sentimento più forte che ci sia in maniera chiara e limpida, senza mezzi termini e senza voler nascondere nulla. Perché penso che quando si è innamorati di una persona, non si può non volerlo urlare forte”. il brano “Innamorato di te” di Antonio Della Ragione, in arte ADR, è disponibile su tutti i principali digital store (Apple music, Sportify, iTunes etc…).

Oltre al canale YouTube “ADR Official“, è aperto anche un canale Instagram “a.d.r._official_” Il videoclip è stato realizzato nell’incantevole location del pontile di Torregaveta, a Bacoli, con sullo sfondo uno dei tantissimi tramonti che è possibile ammirare da quella posizione.

Produzione a cura di Cosimo Lombardi dell’etichetta Smile Records Napoli, a cui è affidato anche il mix&mastering, con l’ausilio del videomaker Davide Gibilisco.

LA BIOGRAFIA – ADR, all’anagrafe Antonio Della Ragione, nasce a Napoli nell’Agosto del 1999 e vive a Bacoli, nei Campi Flegrei. La sua passione per il canto comincia fin da bambino. Ha studiato con il Maestro Massimiliano Fausto della Associazione Musicale “Musica & Arte” di Roccarainola. Nel 2012 ha frequentato l’ACADEMY VILLAGE MUSIC LAB, del Maestro Capasso Vincenzo e della Dottoressa Petti Concetta,dove ha stage con produttori discografici, vocal coach e compositori più rinomati della musica italiana Nazionale. Ha partecipato al programma televisivo “Io Canto”, a diversi musical e talent show, ha vinto il Festival CHE PASSIONE al Teatro Don Bosco di Napoli, ha partecipato al concorso “UNA VOCE PER SANREMO” presso il teatro Ariston arrivando tra i primi 20 finalisti su 110 partecipanti di tutta Italia conseguendo l’ottavo posto. Premiato nella finalissima categoria junior A VOICE FOR MUSIC ,trasmissione su GOLDTV ITALIA di Isabella Abiuso, a Roma. 1°Classificato categoria under 16 al festival nazionale ITALIA MUSIC FESTIVAL di Rita Speranza, presso AUDITORIUM di ROMA ,con vittoria di borsa di studio e registrazione di un INEDITO presso casa discografica ADVICE MUSIC di Alberto Boi sede in Milano. “Innamorato di te” è il suo terzo singolo dopo “Amore in scadenza” e “Gli eroi siamo noi”. Oltre al canale YouTube “ADR Official” è aperto un canale Instagram a.d.r._official_.