POZZUOLI – «Vita al Rione Terra. Lo avevamo promesso e così deve essere». A dirlo è il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia che ha annunciato la possibilità di visitare tutti i giorni l’antica rocca. «Dalle 8 alle 20 è possibile passeggiare tra i vicoli del promontorio, lì dove le generazioni passate hanno vissuto la propria quotidianità. Dietro quel cancello, che per anni ha impedito di ritornare nei luoghi della memoria mentre all’interno del Rione si effettuavano i lavori per riconsegnare un gioiello unico, si torna per rievocare vissuti e conoscere angoli segreti ed emozioni di una comunità che qui ha avuto la sua origine».

I TOUR GUIDATI – Ricordiamo inoltre che tutti i giorni dalla 9 alle 16:30 è possibile prendere parte ai tour guidati per conoscere il percorso archeologico sotterraneo. La prenotazione è obbligatoria. Si può effettuare sul sito https://www.turismoeservizi.it/tour-guidato-rione-terra/ Per info chiamare i numeri 08119936286 / 3296966077, attivi dalle ore 9 alle ore 17. Dal 6 agosto 2021 si accede ESCLUSIVAMENTE con green pass.