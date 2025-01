Violenza di genere: tre persone arrestate in 24 ore

PROVINCIA DI NAPOLI – Nelle ultime 24 ore, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato 3 persone per violenza di genere. Andiamo in ordine cronologico. Sono le prime luci dell’alba di domenica e siamo a Castello di Cisterna. I Carabinieri della locale stazione insieme ai militari della stazione di Marigliano, allertati dal 112, intervengono in un appartamento. I carabinieri trovano una casa a soqquadro con all’interno marito e moglie. Lui ha 45 anni mentre lei è 40enne. La donna è visibilmente provata, poco prima è stata picchiata e sul corpo ha ancora i segni delle violenze. I militari ricostruiscono la vicenda. Lui, verosimilmente per motivi di gelosia, ha aggredito la propria moglie prendendola a calci e pugni. La vittima è stata trasferita nell’ospedale di Nola per le cure del caso mentre lui è stato arrestato. Il 45enne è in carcere, dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

MALTRATTAMENTI – Passa qualche ora, è pomeriggio e un altro reato si sta consumando all’interno di un appartamento di Sant’Antimo. La famiglia in questione è già nota ai carabinieri della locale Tenenza. La donna ha denunciato per maltrattamenti il marito che, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie. Al polso dell’uomo anche il braccialetto elettronico. E’ proprio il dispositivo a lanciare l’allarme al 112 che invia le gazzelle sul posto. I militari trovano il 58enne in casa. Ad aprire la porta era stata la moglie che aveva accettato di incontrarlo. L’uomo è stato arrestato.

AGGRESSIONE – Arriviamo a questa notte e la violenza di genere raggiunge una casa di Torre del Greco. I Carabinieri della locale compagnia – allertati dal 112 – intervengono per una lite in famiglia. In casa marito e moglie. Dagli accertamenti emerge che poco prima i due avevano litigato e lui, ha 51 anni, prima l’aveva minacciata di morte e poi l’aveva aggredita. Calci, schiaffi e un pugno dritto all’occhio per la vittima. I carabinieri ricostruiscono la vicenda ed emergono le violenze negli ultimi tre mesi – mai denunciate – patite dalla donna da parte del compagno che fa uso di droghe. La vittima è stata trasferita nell’ospedale Maresca mentre l’uomo è stato arrestato.

L’AIUTO – I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli tengono a ricordare a tutte le vittime di violenza di genere che bisogna denunciare. Sul sito www.carabinieri.it<http://www.carabinieri.it%20>, inoltre, è stata dedicata un’intera area tematica sul “codice rosso”, dove è possibile trovare tante informazioni utili su: atti persecutori, bullismo, cyberbullismo, maltrattamenti, revenge porn, violenza sessuale ecc. Nell’area tematica è possibile trovare anche il “Violenzametro” un test di autovalutazione, elaborato dal Reparto Analisi Criminologiche del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, per rilevare i segnali del livello di violenza di genere subita in un rapporto di coppia. Contiene consigli utili per chiedere supporto e aiuto in base al livello di violenza riscontrata. Ecco il link dell’area tematica “codice rosso” : http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/codice-rosso/codice-rosso<http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/codice-rosso/codice-rosso