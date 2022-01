POZZUOLI – Blitz a Licola, i carabinieri hanno scoperto al volante di un taxi abusivo un ricercato per droga. Omoha Dele, 43enne di origini nigeriane, non aveva documenti di identità, né patente, ma garantiva comunque un servizio di trasporto passeggeri, senza licenza e copertura assicurativa. I militari della sezione Radiomobile di Pozzuoli lo hanno individuato e hanno proceduto alla fotosegnalazione per identificarlo. Dall’analisi delle sue impronte digitali è emerso che l’uomo fosse ricercato da tempo e destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2019 dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Secondo il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria il 43enne dovrà scontare 8 anni, 11 mesi e 19 giorni di reclusione per il reato di spaccio di stupefacenti, commesso nel comune di Giugliano in Campania. Attualmente l’uomo si trova in carcere.