Turismo nei Campi Flegrei: a Pozzuoli la tavola rotonda tra Regione, Università, sindaci e operatori turistici

POZZUOLI – È stata messa in agenda per giovedì 22 giugno, all’Hotel Gli Dei dalle ore 17.30 alle ore 20.30, la tavola rotonda dal titolo ““L’implementazione di un sistema turistico integrato: opportunità per i Campi Flegrei”. Un confronto tra Regione Campania, Università, amministrazioni locali e operatori turistici. «Una giornata che sarà anche un’occasione importante per affermare la posizione di Federalberghi e Campi Flegrei Active sulla costituzione della DMO su cui ci battiamo da tanto tempo», ha dichiarato Giulio Gambardella, direttore di Federalberghi Campi Flegrei.

IL PROGRAMMA – Saluti di benvenuto e introduzione: Dr. Roberto Laringe, presidente Campi Flegrei Active e Federalberghi Campi Flegrei; Presentazione della case history “Val di Sole”: Dr. Fabio Sacco, Destination Manager APT Val di Sole; Il turismo nei Campi Flegrei: Dr.ssa Maria Ferrara docente ordinario di organizzazione delle imprese turistiche università Partenope; I Campi Flegrei e le sfide del turismo contemporaneo: Francesco Izzo, Professore ordinario di Strategie e Management dell’innovazione, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Discussione ed interventi: Lugi Manzoni, Sindaco, del Comune di Pozzuoli; Josi Della Ragione, Sindaco del Comune di Bacoli; Giuseppe Pugliese, Sindaco del Comune di Monte di Procida; Antonio Sabino, Sindaco del Comune di Quarto; Nicola Pirozzi, Sindaco del Comune di Giugliano; Francesco Maisto, Presidente, Parco Regionale dei Campi Flegrei; Fabio Pagano, Direttore, Parco Archeologico dei Campi Flegrei; Dr.ssa Cristina Canoro, Centro Sub Campi Flegrei, retista Campi Flegrei Active; Gennaro Martusciello, Hotel Gli Dei, vice presidente Federalberghi Campi Flegrei e consigliere Campi Flegrei Active e Felice Casucci, Assessore al Turismo Regione Campania.