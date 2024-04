Truffa aggravata, assolto un geometra del Comune di Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – Era stato rinviato a giudizio con la grave accusa di truffa aggravata e ai danni dello Stato. Pochi giorni fa l’assoluzione. Questa è la storia di un geometra in servizio presso il Comune di Monte di Procida che, durante un controllo per contrastare il fenomeno dell’assenteismo sul lavoro, è risultato assente. Secondo l’accusa, infatti, il geometra si era allontanato ingiustificatamente dal luogo di lavoro – l’ufficio Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia del Comune di Monte di Procida – adducendo come scuse di dover consegnare una borsa presso il Comune di Bacoli. L’uomo aveva quindi affidato la sua difesa all’avvocato Procolo Ascolese. Secondo il legale si trattava di un’accusa a dir poco “paradossale”, giacché il geometra si era allontanato per recuperare, proprio per conto e nell’interesse del Comune di Monte di Procida, una borsa contenente la bulloneria e vari attrezzi utilizzati presso l’Istituto “Gramsci” di Bacoli, per l’allestimento di un palco. Qualche giorno fa si è concluso il processo penale a carico del geometra, che è stato assolto dal delitto di truffa aggravata, con la formula “perché il fatto non sussiste”.